Tramutola e Marsicovetere scrivono alla Regione sulla didattica a distanza per gli studenti dei due comuni

Con una lettera a firma dei Sindaci Zipparri e Carile, indirizzata al Dipartimento Politiche Sviluppo Lavoro Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, chiedono in merito alle misure di contenimento dell’emergenza derivante dall’epidemia da covid-19 l’immediata attivazione della didattica a distanza per gli alunni residenti nei comuni di Tramutola e Marsicovetere iscritti presso scuole site in comuni differenti da quelli di residenza.

L’intervista ai due sindaci: