Emergenza Covid-19: contagi Casa di Riposo a San Giorgio Lucano, interviste telefoniche

Al telefono con Andrea Mario Rossi, il Commissario prefettizio del Comune di San Giorgio Lucano dott. ssa Emilia Felicita Capolongo: “Situazione non preoccupante al momento, struttura si trova in un luogo abbastanza isolata. Ho richiesto all’ ASL di avviare le procedure di Sanificazione. Al momento il comune non è zona rossa.”

Parla anche il dottor Virgilio Linfante: “Pazienti in condizioni non preoccupanti per il momento ma non siamo riusciti a risalire ancora ad una possibile fonte epidemiologica. La struttura è aperta, attendiamo indicazioni operative sul da farsi”.