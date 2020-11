Emergenza Covid-19: 158 i positivi domiciliati in Basilicata, 21 i nuovi guariti e 1 decesso

Sono 154 i lucani risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, oltre ad altre 39 persone non residenti in Basilicata, risultate positive tra tutti i tamponi processati. Nell’ultimo giorno 1.532 quelli analizzati in laboratorio. Si registra un altro decesso, una persona di Potenza, mentre i ricoverati sono 167, 2 in più di ieri. Di seguito i dettagli estratti dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di Validazione con comunicato della Task Force.

I ricoverati sono 167. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 57 nelle malattie infettive, 13 in pneumologia e 12 in terapia intensiva. Al “San Carlo” di Potenza 37 nelle malattie infettive, 20 in pneumologia, 17 in medicina d’urgenza e 11 in terapia intensiva.

I guariti nell’ultimo giorno sono 21: 1 a Genzano di Lucania, 5 a Matera, 1 a Moliterno, 1 a Potenza, 3 a Tramutola, 7 a Venosa, 1 ad Accettura, 1 Latronico e 1 Lauria.

I nuovi casi di contagio:

4 Accettura

1 Atella

1 Avigliano

1 Barile

2 Bernalda

2 Calvello 1 domiciliato Trivigno

1 Cancellare

7 Ferrandina

3 Filiano

1 Forenza

1 Genzano

1 Grassano

1 Lagonegro

5 Lauria

12 Lavello

1 Maratea

21 Matera

7 Melfi

2 Montalbano Jonico

5 Montescaglioso

1 Nova Siri

5 Palazzo

1 Pietragalla

1 Pignola

1 Pisticci

2 Policoro

2 Pomarico 1 domiciliato Matera

5 Potenza

3 Rapolla

1 Rapone

8 Rionero

5 Ripacandida

2 San Costantino Albanese

1 San Giorgio Lucano

1 Sant’Arcangelo

2 Scanzano

5 Senise

2 Stigliano

2 Terranova

1 Tolve

12 Trivigno

1 Tursi

12 Venosa

Oltre ai lucani, sono positivi 26 pugliesi, 1 di Castrovillari, 1 francese, 1 tedesco, 1 persona di Trento, 4 di Monteverde, 1 di Andria domiciliato a Potenza, 1 marocchino domiciliato a Bella, 1 di Statte domiciliato a Potenza e 1 di Trento domiciliato a Lagonegro.