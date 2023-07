È ufficiale il cast di Inferno, protagonista dell’VIII edizione di Teatro dei Calanchi

Una rosa di artisti e performer d’eccezione, abilmente condotti dal regista e ideatore di Teatro dei Calanchi, Daniele Onorati, si appresta a dar luogo all’incanto di uno spettacolo inedito che condurrà lo spettatore sul sentiero della verità, lo indurrà a riflettere sulla natura umana, attraverso un cammino introspettivo sulle pene e sulle difficoltà di una condizione tanto effimera qual è quella dell’esistenza. Una condizione ancor più accentuata se ne misuriamo le vicende nel rapporto con l’immensità dell’Universo, emblema della solennità dell’Eterno.

In questa posizione di svantaggio che ci vede piccoli al cospetto di Chi o Cosa indirizza le nostre sorti, ci affanniamo nella ricerca incessante di qualcosa che continua a sfuggire alla nostra comprensione e non ci rendiamo conto di quanto immenso sia il miracolo dell’esistere e dell’aver ricevuto in dono il privilegio della Vita.

È finalmente ufficiale il cast dello spettacolo Inferno, evento di punta dell’VIII stagione della kermesse più attesa della stagione estiva.

Sono pronti, i nostri impavidi attori, a mondare corpo e anima da ogni contaminazione, in un processo di liberazione dai conflitti con la propria interiorità.

Tutti inseriti in un progetto di residenza creativa che li vedrà a stretto contatto per tutta la seconda metà di luglio e per l’intera durata della rassegna, instaureranno un dialogo privilegiato con la natura e con le argille dei calanchi di Pisticci, sprigioneranno quelle energie primordiali che attendono di deflagrare in tutta la loro potenza e generare il processo di catarsi che il teatro, più di ogni altra forma d’arte, è capace di evocare.

Ecco la rosa dei nomi.

Carmine Bianco, pugliese di nascita, lucano per il resto della vita. Nutre una viscerale passione per l’arte in generale, con una particolare propensione per la letteratura, la musica, il teatro e le arti performative. Si è formato al DAMS di Bologna e presso l’accademia Atelier Teatro Fisico di Philip Radice a Torino.

Giulia Boffa, torinese di nascita, inizia il suo percorso con la danza arrivando nel 2018 a esibirsi presso il Salvatore Capezio Theater di New York, con le coreografie di Igal Perry. Rientrata in Italia, si dedica alla recitazione studiando presso la Scuola di Teatro Sergio Tofano e prende parte a diversi cortometraggi per produzioni indipendenti.

Chiara Cianciola, di origini casertane, si innamora del teatro sin dagli anni del liceo. Continua nel tempo a coltivare questa sua passione e, dopo la laurea, si diploma all’Accademia Nazionale del Dramma Antico di Siracusa. Arricchisce il suo bagaglio frequentando la Scuola di Alta Formazione per attori del Teatro Due di Parma. Ha all’attivo un’esperienza da coprotagonista nella commedia di Aristofane “Le rane” con Ficarra e Picone, nello spettacolo “Iliade” di Walter Le Moli e approda sul grande schermo nel film “Amore Postatomico” di Vincenzo Caiazzo .

Rosa Maria Ciani, lucana di nascita, vive tra Roma e San Chirico Nuovo. Il suo approccio all’arte teatrale e al mondo dello spettacolo – come modella prima, come attrice poi – le consente di scoprire una vera e propria vocazione e avvicinarsi a una realtà che riteneva elitaria. Matura esperienze come set designer e location manager nel film “La Sorpresa” di Ivan Polidoro e frequenta attualmente il Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno a Roma, alternandosi tra preparazione di spettacoli teatrali e cinema. Matura esperienze a Londra, dove arricchisce la sua formazione poliedrica.

Edoardo Disisto, pisticcese, giovanissimo ma già con un buon bagaglio di esperienza. Figlio di un’educazione estetica iniziata con il teatro e con il sapore dell’argilla di Teatro dei Calanchi, nella sua terra. Accosta la formazione teatrale allo studio della Filosofia, a Bologna, in un percorso di tensione verso la realizzazione.

Aurora Galtieri, di origini siciliane, danzatrice e insegnante di danza diplomata presso ArteMente – Centro di Alta Formazione per la Danza e qualificata ASI. Ha svolto attività di danzatrice e performer contemporanea in diversi programmi, come il MoDem PRO di Scenario Pubblico / Compagnia Zappalà Danza di Catania, nonché il Collettivo Spazio22 di Messina, oltre che in diverse produzioni quali quelle di Nicolò Abbattista, Silvia Gribaudi, Alessio Maria Romano, Aida Vainieri e altre minori sul territorio di Milano.

Roberta Laviola, pisticcese, sognatrice ad occhi aperti con una passione smisurata per la filosofia, la poesia e la letteratura. Il teatro è il suo rifugio e la sua casa. Inizia a formarsi nell’arte in giovanissima età. Voce densa, mente accesissima e figura leggera. Danza con la polvere d’argilla, sua fedele compagna. Tra i suoi ultimi spettacoli, per la regia di Daniele Onorati, annoveriamo ‘Metamorfosi’ nel ruolo di Eco e Salmace, VII edizione di Teatro dei Calanchi e ‘Desdemona’ nel ruolo di Desdemona, VI edizione di Teatro del Calanchi.

Luca Lombardi, napoletano, comincia a studiare recitazione nel 2012 e nel giro di un paio d’anni comincia scrivere spettacoli e cortometraggi. Decide di specializzarsi in teatro corporeo e commedia dell’arte con Luca Gatta. Nel 2020 è protagonista del cortometraggio – L’amore Oltre Il Tempo – che vince il Globo d’oro.

Manuela Milia, di origini liguri, attrice precocissima, inizia a recitare all’età di 12 anni. Si forma con vari professionisti usciti dal Teatro Stabile di Genova e con vari Acting Coach del metodo Susan Batson. Vive a Roma, ama l’incontro con altri attori e lavora incessantemente per essere una Warrior Artist, un’artista e attrice guerriera che vive sempre nella rivoluzione artistica di cui al giorno d’oggi si ha bisogno più che mai.

Marco Tizianel, padovano, attore e performer. L’incontro con il teatro avviene per caso nel 1989 e da allora l’amore per l’arte scenica lo accompagna nei suoi tour per l’Italia e l’Europa, durante i quali realizza spettacoli di teatro di strada, teatro per ragazzi e per adulti e performances.

Safia Zappa, nata a Legnano, specializzata in yoga integrale e meditazione, vanta il fascino mediterraneo delle sue origini marocchine. Si diploma all’accademia professionale M.A.S. di Milano dove studia recitazione, danza e canto. Approfondisce gli studi di danza tip-tap alla Escola Luthier Dansa di Barcellona e partecipa a workshop di formazione con Massimo Navone, il Teatro dei Borgia, Roberto Latini e Sara Fenoglio. Lavora al Piccolo Teatro Strehler sullo spettacolo Eleusi per la regia di Davide Enia e per il regista Matteo Gastaldo nei musical Legally Blonde e Sogno di una notte di mezza estate Opera Contemporanea.

Sono questi i nomi di coloro che dal 4 al 27 agosto 2023 scateneranno l’Inferno tra i calanchi di Pisticci, in Basilicata.

L’argilla è in fermento, le poltrone di paglia scalpitano, mentre le stelle disegnano nel cielo meravigliose geometrie astrali.

Il palcoscenico rugoso sta per essere calpestato.