Domenica 25 luglio il SS Crocifisso Miracoloso salirà in processione sul Sacro Monte di Brienza

Finalmente il tanto atteso comunicato del prefetto e di tutte le autorità competenti che ha concesso di poter effettuare anche quest’anno la processione all’esterno per accompagnare il SS Crocifisso sul Sacro Monte di Brienza.

Sarà un evento del tutto eccezionale per il secondo anno consecutivo in tempi di pandemia, poiché la data tradizionale di ascesa al Monte sarebbe stata la prima domenica di maggio.

La comunità di Brienza, tuttavia, sarà in festa e il plurisecolare pellegrinaggio di ascesa al Monte del SS Crocifisso (uno dei più antichi non solo della Basilicata ma di tutta Italia, sin dal 1238) non verrà interrotto nemmeno quest’anno.

Ecco il programma delle manifestazioni e tutte le regole da seguire per partecipare in sicurezza alla processione di domenica 25 luglio.