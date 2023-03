Domenica 19 marzo 2023 nuova avventura di Oltrelimite, nuova associazione sportiva di Marsicovetere nata per la valorizzazione del territorio della Val d’Agri.

ITINERARIO

Partendo in prossimità del Tuppo delle Seti punteremo alla vetta del Monte di Viggiano.

Il tratto iniziale sarà utile a riscaldarci e guadagnarci una fantastica vista sulla splendida Piana della Laura, geosito stupendo pervaso da energie spirituali e segnato da antichi transiti. Una salita ad intensità crescente ci porterà poi a conquistare la vetta del Monte con il suo Santuario della Madonna di Viggiano, Patrona e Regina delle Genti Lucane; da qui ci godremo la vista su tutta l’alta Valle dell’Agri. Dopo la discesa (per chi vorrà) ci saremo ben guadagnati un ricco pranzo al ristorante Pietrapanna a cui potrà partecipare anche chi non avrà preso parte all’escursione.

ATTREZZATURA RICHIESTA

Scarpe da trekking alte obbligatorie. Abbigliamento tecnico da montagna, pile, maglia di ricambio, giacca antivento/antipioggia, guanti e cappello, bastoncini (consigliati), almeno 1 litro di acqua a persona, snack e frutta a sacco.

RITROVO

Ore 08:15 presso Piazza Mercato a Villa d’Agri per una rapida colazione offerta da oltrelimite

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 17 marzo 2023!