Domenica 10 dicembre a Viggiano il reading musicale “l’Avvocato Malinconico”

Domenica 10 Dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale “F. Miggiano”, il secondo appuntamento della Rassegna Concertistica “Viggiano Winter Music“, organizzato dal Comune di Viggiano e l’Associazione Sofy Music di Giuseppe Masullo, con la Direzione Artistica di Igor Caiazza.

Dal successo RAI FICTION “L’Avvocato Malinconico” con IL TRIO MALINCONICO

L’Avvocato Malinconico (Avvocato d’insuccesso) tratto dalla trilogia dello scrittore Diego De Silva.

Il Trio Malinconico nasce dal desiderio di uno scrittore e due musicisti jazz di unire musica e letteratura in una forma di spettacolo che permetta ad entrambe le forme espressive di parlarsi in una lingua comune. Non c’è scrittura narrativa che non segua una circolarità armonica e ritmica, allo stesso modo in cui non c’è musica che non racconti qualcosa. L’idea, allora, è quella di offrire un’alternanza fra brani letti, recitati, ed esecuzioni di pezzi che di volta in volta gli strumentisti pensano (il più delle volte, improvvisano), consentendo al pubblico di concentrarsi sul testo e rilassarsi durante l’ascolto dei brani musicali dal vivo, in una formazione essenziale, unplugged, di soli contrabbasso e sassofono. Perché musica e letteratura sono una gran bella coppia, come sa bene chi ama sia l’una che l’altra.

Il Trio Malinconico, in attività da diversi anni, prende il suo nome da quello di Vincenzo Malinconico, protagonista di quattro fortunati romanzi del suo autore, tutti editi da Einaudi, ed è composto da Diego De Silva (voce recitante), Stefano Giuliano (sassofono) e Aldo Vigorito (contrabbasso).