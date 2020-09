Disagi causa maltempo: interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia di Potenza

Sono diversi gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza a partire dalle 10.30 circa del 25.09.2020 e proseguiti per tutta la notte su tutta la provincia.

Quaranta circa sono stati gli interventi richiesti al 115 rendendo rovente la sala operativa, per allagamenti, alberi caduti su sede stradale, tetti scoperchiati e cartelloni pubblicitari abbattuti.

I vigili del fuoco oltre a liberare e quindi permettere il ripristino delle strade, hanno messo in sicurezza tutte le aree interessate dal maltempo. I VV.F. sono stati impegnati con sette squadre, sette autopompe e sette fuori strada per un totale di trentacinque unità.

A Moliterno la fortissima pioggia di ieri sera ha provocato alcune situazioni di emergenza, in Via Roma in prossimità di Piazza De Biase è stato necessario restringere la carreggiata.

Nei pressi dell’ambulatorio, all’imbocco di salita Ortone, si è provveduto alla rimozione di massi e la strada non è percorribile.