Lunedì 3 maggio 2021 alle ore 18:00, in diretta Facebook al link facebook.com/tg7basilicata, si svolgerà un digital event dal titolo “ViviAmo la Basilicata: terra di cultura e turismo. Le Pro Loco raccontano il territorio”.

Il 2020 è stato un anno molto particolare, segnato fortemente dalla pandemia che ha colpito il mondo e anche nel territorio lucano ha lasciato il segno, impedendo la realizzazione di appuntamenti annuali che le Pro Loco mettono in campo per far conoscere e apprezzare il territorio di pertinenza.

Considerando le effettive difficoltà ad organizzare eventi in presenza, le Pro Loco di Basilicata sono giunte, tramite una spesa sostenuta con i fondi regionali, a produrre un percorso di scoperta attraverso i video delle bellezze e dei luoghi più particolari e significativi presenti nel territorio lucano, con l’obiettivo di fornire alla Basilicata materiali multimediali da utilizzare a livello web e fieristico, per promuovere il turismo con il linguaggio giovane ed efficace della videoproduzione.

I video promozionali saranno presentati lunedì 3 maggio nel corso di una riunione web pubblica, organizzata dal Consorzio Pro Loco Marmo-Melandro-Basento-Camastra con il patrocinio della Regione Basilicata, APT Basilicata e UNPLI Basilicata, ed il cui scopo è pubblicizzare la tipicità e l’accoglienza delle Pro Loco del Consorzio, ponendosi come punto di riferimento sia per il turista/visitatore forestiero sia per il cittadino residente.

«L’incontro – dichiara il presidente del Consorzio Pro Loco Vito Sabia – intende mettere in luce la funzione sinergica e socializzante delle Pro Loco, che riunite nel Consorzio, hanno sempre di più la necessità di pubblicizzare il proprio operato in chiave di promozione turistica».

All’introduzione di Vito Sabia, Presidente del Consorzio Pro Loco Marmo-Melandro-Basento-Camastra, seguiranno gli interventi di Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco UNPLI Basilicata, e Pierfranco De Marco, Consigliere nazionale UNPLI Basilicata.

I video saranno presentati rispettivamente da Carmen Salvatore, Presidente Pro Loco Avigliano; Maria Santarsiero, Presidente Pro Loco Filiano; Loredana Albano, Presidente Pro Loco Pignola; Agnese Doti, Presidente Pro Loco Sasso di Castalda, e Franco Accetta della Pro Loco Sant’Angelo Le Fratte.

Le conclusioni sono affidate al Direttore generale dell’APT Basilicata, dr. Antonio Nicoletti.

Media partner dell’evento è TG7 Basilicata.