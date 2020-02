Dibattito “La guerra restaura diritti o ridefinisce poteri?”, sabato a Villa d’Agri

Il giorno 8 di febbraio del 2020, presso il Centro Sociale di Villa d’Agri a partire dalle ore 17:30, alcune studentesse e alcuni studenti del Liceo Giuseppe Peano di Marsiconuovo e Viggiano hanno organizzato un Caffè Filosofico sul tema della guerra.

Il titolo del dibattito è: “La guerra restaura diritti o ridefinisce poteri?”.

In collaborazione con la Rete degli Studenti Medi di Basilicata e i prof. di Filosofia e Storia del Liceo, le ragazze e i ragazzi risponderanno a questo quesito focalizzandosi soprattutto sui temi di attualità, cercando di darne una lettura critica e filosofica. I ragazzi e le ragazze dibatteranno dunque sulla validità o meno della guerra come strumento nelle mani di un popolo, di una classe, di uno Stato per liberarsi, emanciparsi, affermarsi, portando le tesi e le idee dei grandi pensatori a sostegno di una o dell’altra posizione.

Insomma, una disputa dialettica vera e propria, durante la quale si metteranno in luce i pro e i contro della guerra. In conclusione, una giuria composta dai prof. e dal pubblico, scelta al momento, decreterà quale delle due fazioni avrà avuto la meglio. L’intenzione degli studenti è quella di portare la Filosofia fuori dalla scuola. Perché sono tempi in cui cerchiamo risposte, ma forse dovremmo porci anche molte domande. Perché è importante vedersi, confrontarsi, parlare, per vincere quel lassismo che spesso ha la meglio su di noi, e cercare invece di sviluppare uno spirito critico, insieme. Perché partecipare vuol dire esserci, e oggi più che mai dobbiamo esser tutti presenti.

Perché la Filosofia non è solo una materia scolastica o universitaria: la Filosofia è vita, appartiene a tutti noi e di questi tempi ne abbiamo proprio bisogno.