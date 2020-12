Dati covid-19 dell’8 dicembre: 367 tamponi con 34 positivi. Si registrano anche 2 decessi e 95 guariti

Report dati processati l’8 dicembre 2020

Tamponi molecolari di giornata 367

Tamponi negativi 332

POSITIVI TOTALI 35

Residenti 34

2 Balvano

2 Baragiano

2 Castelgrande

1 Gorgoglione

2 Laurìa

4 Matera

3 Montalbano Jonico

1 Montemurro

3 Muro Lucano

2 Nova Siri

2 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

2 Potenza

1 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Senise

3 Stigliano

Non residenti ed in isolamento in Basilicata

1 Puglia

Guariti Residenti 95

2 Atella

9 Avigliano

12 Barile

1 Cersosimo

1 Francavilla in Sinni

2 Grumento Nova

7 Latronico

15 Laurìa

9 Marsicovetere

6 Melfi

3 Moliterno

1 Montalbano Jonico

2 Paterno

1 Pisticci

1 Policoro

1 Potenza

2 Rapolla

12 Rionero in Vulture

2 Roccanova

3 Sant’Arcangelo

1 Senise

2 Valsinni

non residenti domiciliati in Basilicata 2

1 Puglia

1 Lazio

DECEDUTI 2

1 Ruoti (PZ)

1 Matera (MT)

RICOVERATI 139

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 36

Pneumologia 32

Medicina d’Urgenza 13

Terapia Intensiva 6

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 34

Pneumologia 11

Terapia Intensiva 7

CASI ATTUALI 6.103

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 5.964

DECEDUTI 180

GUARITI 2.604

Tamponi molecolari totali 162.068

Tamponi totali negativi 150.793

NOTE: il numero totale dei tamponi molecolari processati in data 8 dicembre è stato condizionato dall’esecuzione dei test rapidi di screening effettuati in pari data dagli operatori delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.