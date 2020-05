Dall’emergenza sanitaria all’aggravamento dell’emergenza democratica. Conferenza stampa di Maurizio Bolognetti

Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, membro del consiglio generale del Partito Radicale e membro del Consiglio generale dell’Associazione Coscioni, ha tenuto una conferenza stampa intitolata “Dalla Costituzione scritta alla costituzione materiale. Dall’emergenza sanitaria all’aggravamento dell’emergenza democratica. Il Virus dell’antidemocrazia e le ragioni della nonviolenza. L’avvocato invisibile e la politica che non c’è”. Tra le questioni trattate nel corso della conferenza stampa dall’esponente radicale gli sviluppi dell’azione di disobbedienza civile posta in essere a Potenza il 7 maggio, la costituzione “Comitato di studio e difesa per l’affermazione dello Stato di diritto democratico e delle libertà fondamentali anche in tempo di pandemia”, la petizione “Coronavirus – Mai Più”, promossa dall’Associazione Coscioni.







Qui la conferenza stampa https://www.radioradicale.it/scheda/606575/dallemergenza-sanitaria-allaggravamento-dellemergenza-democratica-conferenza-stampa-di