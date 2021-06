Dalla prossima settimana anche a Lagonegro vaccini per i maturandi

Anche a Lagonegro come già sta avvenendo a Potenza e a Matera, sarà possibile, dalla prossima settimana, vaccinare i maturandi. La campagna di vaccinazioni anti Covid-19 ai ragazzi e alle ragazze che sosterranno gli esami di Stato sarà possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale della sindaca Maria Di Lascio e della Protezione Civile “i Sirenesi” che si occuperanno dell’allestimento del punto vaccinale, alla disponibilità dell’Asp e al contributo diretto del dr. Salvatore Genovese a cui va il nostro riconoscimento. La previsione è quella della somministrazione, in pochi giorni, di circa 180 vaccini Johnson e Johnson. Lavorare in sinergia tra Comune, Asp e istituti scolastici è l’elemento più importante per mettere in sicurezza i nostri giovani. Ed è quello che continueremo a fare specie in previsione della stagione delle vacanze dei ragazzi e delle famiglie.

