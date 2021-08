Crosscountry giovanile: in Val d’Agri prossime gare il 22 a Viggiano e il 29 a Moliterno

Fervono i preparativi per i prossimi appuntamenti dei giovanissimi atleti della Team Bykers Viggiano chiamati a difendere il primato provvisorio nella classifica regionale società giovanissimi. La società e tutto lo staff tecnico grazie agli sponsor stanno allestendo le prossime due gare in programma nei prossimi due fine settimana, il primo il 22 agosto nel campo gara del hotel Kiris a Viggiano e il 29 Agosto in collaborazione con la Pro loco di Moliterno presso l’Oasi il Faggeto nel comune di Moliterno. Si aspetta la partecipazione oltre che delle squadre lucane anche di quelle pugliesi, calabresi e campane. Nel pieno rispetto delle normative vigenti Covid vi aspettiamo numerosi per potervi divertire ed entusiasmarvi con i giovanissimi atleti impegnati a battagliarsi nelle sei categorie a loro riservate.

Potrebbe interessarti