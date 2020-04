Critica Antropologica. Disastri ambientali vicini e lontani dell’Antropocene

Send an email





Sentiamo spesso il termine Antropocene ma sappiamo cosa significa? E ne conosciamo le cause?

L’Antropocene è l’era geologica che stiamo vivendo, in cui l’ambiente terrestre risulta fortemente condizionato dagli effetti dell’azione umana.

Infatti l’idea errata di considerare il progresso illimitato ha portato l’uomo a pensare di poter dominare la natura e quindi di poter sfruttare le sue risorse a dismisura, senza accorgersi o mostrandosi disinteressato ai numerosi segnali che l’ecosistema stava inviando: basti pensare all’intensificazione degli eventi estremi, all’aumento della temperatura, all’innalzamento del livello dei mari… le cui maggiori cause sono da ricercarsi nella sregolatezza dell’essere umano nel considerarsi l’unico abitante della Terra.