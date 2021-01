Covidzone: l’app per sapere colori e restrizioni delle Regioni in Italia

Cosa si può fare oggi in Italia? Di che colore sono le Regioni e quali sono le restrizioni? Domande entrate nel nostro quotidiano e che ora possono essere rapidamente risolte grazie a Covidzone, un’app web che permette di restare sempre aggiornati sugli ultimi DPCM.

L’iniziativa è disponibile su Covidzone.info, un mini portale realizzato da AsUsual Lab ed è 100% no profit: il sito nasce come fonte di informazione chiara e diretta ed è frutto di un gruppo di ingegneri software e data scientist che hanno come obiettivo quello di “sfruttare positivamente il proprio tempo libero, sperimentando nuove soluzioni e tecnologie e dando libero sfogo alla nostra creatività”, così si presentano online su LinkedIn.

All’interno di Covidzone è possibile conoscere ogni giorno il colore della propria Regione attraverso una piccola grafica dedicata: la mappa permette di cliccare la propria regione e avere un rapido quadro delle restrizioni attive con le regole applicate.

Il calendario permette anche di vedere quali saranno le norme applicate nei prossimi giorni, dando un sguardo in anticipo alle varie limitazioni: ad esempio i giorni del fine settimana sono già automaticamente colorati di arancione, come indicato dagli ultimi dpcm pubblicati in gazzetta ufficiale.

Non solo, all’interno del sito è presente anche un link con il modulo per l’autocertificazione valido per gli spostamenti, presenti anche le ordinanze regionali i gli ultimi dati sulle vaccinazioni eseguite.

Ovviamente anche Covidzone segue da vicino l’andamento dei consigli dei ministri per capire di che colore diventeranno le Regioni nei prossimi giorni, indicando prontamente come provvisorie le informazioni sul lungo periodo.