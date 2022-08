L’azienda sanitaria di Potenza ha pubblicato il nuovo calendario vaccinale anticovid per il mese di settembre. Nel capoluogo di regione le quarte dosi ad over 80 e ai fragili over 60 saranno inoculate ogni giovedì dalle 8 alle 13. 30; a Melfi e Senise il lunedì, a Venosa e Paterno il martedì e a Lauria ogni mercoledì. Orari e punti vaccinali nella provincia di Matera non subiranno, invece, variazioni.

