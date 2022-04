Covid: nell’ultimo bollettino ai media in Basilicata 714 positivi su 3.582 tamponi. Vaccinazioni in netto calo

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 8 aprile, sono state effettuate 264 vaccinazioni.

A ieri sono 467.966 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.323 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,8 per cento) e 353.196 (63,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.262.815 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 99 le persone ricoverate: 61 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 38 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuna in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.582 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 714 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state 697 le guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 2 decessi di persone residenti una a Balvano e l’altra a Lauria.

Con la fine dello stato di emergenza, cambia anche la comunicazione dei dati covid della Regione Basilicata ai media locali. Così come avviene in altre Regioni, a partire da lunedì 11 aprile 2022, non sarà più inviato ai media il comunicato con la sintesi dei dati sull’andamento della pandemia e della campagna di vaccinazioni. Sarà invece possibile consultare il bollettino quotidiano della Task force regionale collegandosi alla pagina web https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/coronavirus.jsp ogni giorno dalle ore 16.00 in poi.