Covid in Basilicata: in calo l’incidenza dei casi ogni centomila abitanti

Con l’incidenza dei casi ogni centomila abitanti in calo negli ultimi sette giorni da 157 a 120, come da previsioni, la Basilicata (classificata a rischio basso) resta in zona gialla. Il monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità ha certificato anche un aumento (da 0.82 a 0.97) dell’Rt che tuttavia dalle prossime settimane non dovrebbe essere più determinante per l’assegnazione dei colori per le regioni.

Intanto, l’ultimo bollettino diffuso dalla task force regionale sono 125 (sei in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo nove (una in meno di ieri) in terapia intensiva, cinque all’ospedale San Carlo di Potenza e quattro al Madonna delle Grazie di Matera. Numeri che pongono la Basilicata sempre al di sotto della soglia d’allerta, sia per le terapia intensiva che per la cosiddetta area non critica.

Oggi, infine, nella prefettura di Potenza, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, durante la quale è emerso che in tutta la provincia “saranno intensificati i servizi di controllo nei confronti delle attività di ristorazione”.

