Covid: in Basilicata 94 nuovi positivi su 1.263 tamponi

Un’altra vittima e 94 nuovi positivi su 1.263 tamponi analizzati: sono due delle ultime cifre del covid in Basilicata, così come emergono dal bollettino della task force regionale.

Fra i nuovi positivi spiccano i 16 registrati a Matera e i dieci di Venosa (Potenza): sono stati registrati anche 76 nuovi guariti.

I positivi in isolamento domiciliare sono 1.309.

Dal punto di vista delle vaccinazioni, ieri ne sono stati effettuate 3.020: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 406.781 (73,5 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 332.278 (60,1 per cento).