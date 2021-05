Covid, il green pass pronto il 15 giugno

Con la metà della popolazione adulta vaccinata entro questa settimana, l’Ue guarda per la prima volta all’estate con ottimismo. Le varianti restano un rischio ma finora non hanno dirottato gli sforzi per mettere in sicurezza i cittadini europei e far ripartire le attività economiche e sociali. E il green pass, assicura il premier Mario Draghi, arriverà a metà giugno, in tempo per favorire il ritorno dei turisti proprio in avvio di stagione.