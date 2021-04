Covid: altre 2 vittime e 253 nuovi positivi. In Val d’Agri altri 4 casi

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 11 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 10 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 295.288

Tamponi totali negativi n. 271.758

Persone testate n. 174.414

Tamponi molecolari di giornata n. 1.493

Test antigenici totali 12.829

Tamponi negativi n. 1.240

RICOVERATI N. 191

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 35

Medicina d’Urgenza n. 18

Medicina Interna Covid n. 20

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 18

Medicina Interna Covid n. 22

Terapia Intensiva n. 06

DECESSI TOTALI N. 02

Deceduti Residenti n. 02

Avigliano

Pomarico

POSITIVI TOTALI N. 253

Residenti: n. 243

Comune

1 Abriola

1 Acerenza

1 Aliano

16 Atella

8 Avigliano (n. 1 domiciliato a Filiano)

2 Bella (n. 1 domiciliato ad Atella)

5 Bernalda

5 Brienza

1 Cancellara

8 Castelluccio Inferiore

4 Castelluccio Superiore

4 Ferrandina

2 Filiano

1 Genzano di Lucania

2 Grassano

1 Laurìa

6 Lavello

3 Maratea

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

1 Maschito

22 Matera

12 Melfi

1 Miglionico

3 Montescaglioso

8 Oppido Lucano

11 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Melfi)

5 Picerno

5 Pietragalla

5 Pignola

6 Pisticci

9 Policoro

3 Pomarico

30 Potenza (n. 2 domiciliato a Vietri di Potenza)

2 Rapolla

3 Rapone

12 Rionero in Vulture

5 Ripacandida

1 Rotondella

5 Rotonda

2 Ruoti

1 Ruvo del Monte

1 San Fele

2 Spinoso

3 Scanzano Jonico

6 Tolve

1 Trecchina

3 Tursi

1 Vietri di Potenza

1 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 6

Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Potenza)

2 Egitto (domiciliati a Palazzo San Gervasio)

1 Marche (domiciliato a Bella)

1 Moldavia (domiciliato a Potenza)

1 Tunisia (domiciliato a Bernalda)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 4

Regione/ Stato estero

1 Calabria

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 107

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 106

Comune

1 Abriola

4 Baragiano

2 Bella

1 Castelgrande

1 Castelmezzano

1 Episcopia

2 Filiano

2 Forenza

4 Garaguso

5 Genzano di Lucania

1 Grottole

1 Irsina (domiciliato a Matera)

22 Lavello

1 Marsicovetere

8 Matera

2 Melfi

10 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Lavello, n. 1 domiciliato in Puglia)

2 Pisticci

1 Potenza (domiciliato a Balvano)

1 Rotondella

7 Satriano di Lucania

2 Senise

2 Scanzano Jonico

4 Tito

3 Trecchina

12 Venosa

4 Vietri di Potenza

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

Regione/ Stato estero

1 Ghana (domiciliato a Balvano)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.891

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.700

DECEDUTI RESIDENTI N. 467

GUARITI RESIDENTI N. 15.096