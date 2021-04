Covid-19 in Basilicata: 16 nuovi casi, 120 guarigioni e 2 decessi

Report dati processati in data 04 aprile 2021

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti Residenti n. 2

• Anzi

• Genzano di Lucania

POSITIVI TOTALI N. 17

Residenti: n. 16

N. Comune

1 Grassano

2 Montalbano Jonico

5 Policoro

1 Pomarico

3 Potenza

1 Rotondella

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

1 Tursi

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia