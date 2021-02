Covid-19: Basilicata rischia di diventare zona rossa, RT a 1,51

Marche potrebbero passare dal giallo all’arancione. La Basilicata potrebbe passare in rosso. Sono queste le prime notizie che emergono dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità che come ogni venerdì illustra la situazione epidemiologica del nostro Paese e, a seconda dei dati numerici corrispondenti agli oltre 20 parametri, dà un orientamento al governo su quali restrizioni applicare a livello regionale. Gli esperti chiedono misure urgenti e dicono che in questa fase di recrudescenza guidata dalla circolazione delle varianti è fondamentale evitare i contatti con persone che non appartengono al proprio nucleo famigliare.

La Cabina di regia scrive che “alla luce dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano, sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari”.

Sempre dal gruppo composto da tecnici del ministero, dell’Istituto superiore di sanità e delle Regioni si spiega che “è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”.