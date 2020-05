Covid-19: al via in Basilicata la possibilità di eseguire il tampone con ricetta medica

Da qualche giorno in Basilicata i cittadini potranno sottoporsi al tampone, per il Covid-19, dietro ricetta medica anche nei laboratori privati accrediti. Il costo è di circa 80 euro.

In settimana una delibera della Giunta Regionale ha permesso alla Basilicata di essere tra le prime regioni ad autorizzare questo esame.

In questo modo, tutti i privati cittadini e le aziende che lo riterranno necessario – dietro prescrizione del medico – potranno effettuare i test e farli processare. Pagandoli di tasca propria.







Resta, invece, a carico del Servizio sanitario il tampone che viene effettuato sulle persone con sintomi e sulle categorie indicate come a rischio. In questo caso, i test continueranno ad essere fatti ma verranno processati presso i laboratori degli ospedali già accreditati. L’obiettivo della delibera, infatti, è facilitare la possibilità di effettuare tamponi a proprie spese per i cittadini che li ritenessero opportuni.