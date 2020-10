Coronavirus, in Basilicata altri 19 casi di contagio

Come di consueto oggi la Task Force Regionale non invierà il bollettino con tutti i dati dei tamponi analizzati. Nella giornata di ieri sono stati processati circa 957 tamponi, sono 19 i nuovi casi di positività in Basilicata.

13 riguardano lucani e 6 di persone pugliesi che hanno solo fatto il tampone in Basilicata. Ad oggi in Basilicata sono stati processati 82150 tamponi, di cui 81086 negativi. Riguardo i nuovi positivi, 4 a Matera, 2 a Venosa, 1 a Ferrandina, 1 a Calvello (ospite della casa di riposo di Marsicovetere), 1 a Sarconi, 1 a Potenza, 1 a testa ad Aliano, Tricarico e Pomarico.

Si registrano altre tre guarigioni: una persona di Brienza, una di Tolve e una di Palazzo San Gervasio.