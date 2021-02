Contrasto criminalità, Cicala riconfermato a guida Coordinamento commissioni

Ha avuto luogo oggi l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Si è trattato di una seduta in presenza, presieduta dal Coordinatore facente funzioni Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. I lavori si sono svolti presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, per osservare tutte le norme di sicurezza e distanziamento.

L’Assemblea ha provveduto al rinnovo dei propri organi, come da Statuto, eleggendo Roberto Ciambetti (Presidente del Consiglio regionale del Veneto) Coordinatore.

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, è stato riconfermato alla guida del Coordinamento Commissioni e Osservatori sul Contrasto della Criminalità organizzata e promozione della legalità.

“Sono molto contento ed entusiasta per questa riconferma. Sono consapevole di quanto importante e delicato sia questo ruolo. Bisogna lavorare in modo sinergico per contrastare i fenomeni criminosi e proseguire nei progetti e nelle iniziative volte a promuovere la legalità su tutto il territorio nazionale”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata Carmine Cicala.

La Plenaria ha dato mandato al Coordinatore di scrivere al Presidente Draghi e alla Ministra Gelmini perché il Governo ponga un’attenzione particolare ai ristori per le attività economiche nelle cd zone arancioni e, per un’azione congiunta comune a quella dei Presidenti delle Regioni, nell’affrontare la situazione epidemiologica ed economica in atto.