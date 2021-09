Consigliere Aliandro: “auguri di buon lavoro a CdA Farbas”

“Al rinnovato Consiglio di amministrazione della Fondazione ambiente ricerca Basilicata (Farbas), al Presidente Antonino Capuano e a Lorita Agresti, Claudio Borneo, Antonio Maria Imperatrice, Graziano Scavone, va il più sincero degli auguri di buon lavoro per il raggiungimento di importanti traguardi e risultati scientifici in campo ambientale e sanitario”.

Così il capogruppo della Lega, Gianuario Aliandro che aggiunge: “ La Farbas, infatti, nel corso del suo operato, ha messo in campo ambiziose progettualità a valenza regionale e nazionale, molte delle quali hanno visto il riconoscimento come best practice, numerosi accordi di collaborazioni e altrettante pubblicazioni scientifiche”.

“Auspico inoltre – continua – che la sede di Marsico Nuovo ritorni ad essere operativa e che sia, come in origine, la principale ed unica. Nel Comune di Marsico Nuovo, infatti, è già aperta ed operativa una struttura professionale a titolo gratuito”.

“In questi tempi di difficoltà ed incertezza economica – conclude Aliandro – l’ottimizzazione delle risorse potrebbe, infatti, rappresentare l’unica soluzione possibile”.