Fondazione ambiente ricerca Basilicata – Farbas a Marsico Nuovo: rinnovato il Consiglio di amministrazione

Rinnovato il Consiglio di amministrazione della Fondazione ambiente ricerca Basilicata – Farbas. L’assemblea dei soci, riunitasi in data odierna presso la sede di Marsico Nuovo, ha nominato i componenti del nuovo Cda nelle persone di Antonino Capuano (Presidente), Lorita Agresti, Claudio Borneo, Antonio Maria Imperatrice e Graziano Scavone.

Il presidente uscente Giovanni Mussuto, ha ringraziato i soci (Regione Basilicata e Comuni), la Direzione generale, il Comitato Scientifico e tutti i collaboratori che, in questi anni, hanno contribuito significativamente al raggiungimento di importanti traguardi e risultati scientifici in campo ambientale e sanitario.

La Farbas, infatti, nel corso del suo operato ha messo in campo ambiziose progettualità a valenza regionale e nazionale, molte delle quali hanno visto il riconoscimento come best practice, numerosi accordi di collaborazioni e altrettante pubblicazioni scientifiche.

L’auspicio è che coloro che subentreranno in questo importante ruolo, ai quali va il più sincero degli auguri, continuino, e magari migliorino, il valido supporto alla comunità regionale.