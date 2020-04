Concorso riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado della Basilicata

Il Concorso ha per oggetto una prova di narrativa in italiano. Quest’anno, diversamente da quanto previsto nelle edizioni precedenti, non vengono indicati i temi da trattare, ma si propone agli studenti di narrare l’esperienza vissuta, il sentimento, le paure e le reazioni emotive di fronte agli sconvolgenti fenomeni sociali in atto soprattutto in Italia, e di esprimere le loro riflessioni sulle domande radicali sul senso della vita.

Gli elaborati, la cui estensione non dovrà superare le 5 cartelle,dovranno pervenire entro il 30 GIUGNO 2020 in duplice copia, di cui una in PDFe l’altra in Word,alla Segreteria del Premio Letterario Basilicata al seguente indirizzo di posta elettronica: info@premioletterariobasilicata.it.