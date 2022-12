Concorso Guardia di Finanza, bando da 1.410 posti

È stato indetto il Concorso della Guardia di Finanza finalizzato al reclutamento di 1.410 allievi finanzieri (180 posti destinati all’arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione Anti terrorismo e pronto impiego, 693 posti contingente “ordinario” e 168 posti contingente di “mare”). La selezione pubblica è aperta ai civili e il titolo di studio richiesto per accedervi è il diploma. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 2 gennaio 2023. Si ricercano per il contingente ordinario e di mare volontari in ferma prefissata delle Forze armate, o cittadini da avviare a determinate specializzazioni. Gli interessati al concorso sono invitati a leggere attentamente il bando da cui si ottengono le informazioni per i requisiti. Per quanto riguarda l’età, i candidati devono avere un’età compresa tra i diciotto e i 24 anni se interessati ai posti per volontari, tra i 18 e il 26 anni per gli altri. la domanda di ammissione dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Al predetto indirizzo e tramite l’APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store, potranno essere reperite le informazioni sul concorso e seguiti i relativi esiti.