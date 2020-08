Con visitcuorebasilicata.it scopri le vere bellezze nascoste della Val d’Agri

Visitcuorebasilicata.it è un’infografica web interattiva nata con la collaborazione delle Amministrazioni cittadine e le Associazioni locali per promuovere e valorizzare il territorio di Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano.

Un mezzo per avvicinare il visitatore alle realtà del Cuore della Basilicata, per organizzare e vivere un viaggio indimenticabile tra i borghi più caratteristici della regione.







Cose da vedere e da fare, piatti da assaggiare, storie e leggende da conoscere, prodotti da portare a casa… Tutto quello che i viaggiatori cercano in un’esperienza di visita del territorio.

Con l’infografica scegli in autonomia le attrazioni ed esperienze che fanno per te.

Un’offerta pensata per tutte le età ed esigenze, per immergersi in un territorio ancora poco esplorato e unico nel suo genere.

Vivi l’Italia, vivi la Basilicata!