Un concorso per far conoscere il Cuore della Basilicata attraverso lo sguardo di chi ci vive

Gira un breve video, invia e vinci!

Hai tempo fino al 31 agosto per partecipare al concorso, inviaci il tuo video della durata massima di 15 secondi e vinci i premi in palio!

Ai primi tre classificati: Primo premio 500 euro, Secondo 300 euro, Terzo 100 euro.

Un’occasione aperta a tutti quelli che vivono a Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano per mettere in luce le bellezze del territorio, attraverso lo sguardo di chi lo vive quotidianamente per mostrarlo a chi non conosce ancora questa terra bellissima.

A fronte delle numerose richieste sopraggiunte è stata istituita anche una nuova categoria “Extra” aperta a tutti i residenti in Basilicata fuori dagli 11 comuni indicati nel regolamento. Tale categoria prevederà un premio speciale da parte della giuria assegnato al video migliore.

Info e regolamento sul sito www.cuorebasilicata.it







Come partecipare: i video vanno inviati entro il 31 agosto. I video migliori saranno raccolti sul sito di www.cuorebasilicata.it e divulgati sui relativi social e su altri media.

I video, della durata massima di 15 secondi, dovranno essere inviati a concorsovideocuorebasilicata@gmail.com. Nell’e-mail di accompagnamento indicare: il nome dell’autore, la sua residenza, l’indirizzo di posta elettronica, il suo numero di telefono, l’indicazione del comune o dei comuni dove sono state realizzate le riprese e una dichiarazione di sottoscrizione del regolamento del concorso pubblicato sul sito www.cuorebasilicata.it.

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato “Concorso video CuoreBasilicata”. Ogni autore potrà inviare 1 solo video. Nel caso di invio di più video sarà ammesso al concorso il primo inviato.

I vincitori saranno annunciati nel corso di una cerimonia di premiazione che si terrà entro il 2020. I partecipanti riceveranno una e-mail di invito alla cerimonia che sarà spedita alla casella di posta che hanno utilizzato per partecipare al concorso.