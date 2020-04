Comune di Gallicchio, il Sindaco informa di altri due cittadini positivi al Covid-19

Informato dalle autorità competenti, comunico che nel nostro Comune altri due cittadini sono risultati positivi al test CODIV-19.

I nuovi casi sono riconducibili all’unico caso di contagio finora presente nel nostro comune.

Tutti i cittadini sono già in quarantena obbligatoria e sono seguiti e sorvegliati dalle strutture sanitarie e dalle autorità competenti, nel rispetto delle misure igienico- sanitarie comunicate e diffuse in queste settimane e si sono già predisposte tutte le misure del caso per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Invito tutti a mantenere la calma e ad assumere un atteggiamento responsabile senza alimentare inutili allarmismi, anche perché tutti i nostri concittadini stanno bene.

Sarà mia cura tenervi informati su ogni altra utile notizia in merito.

Invito tutti voi a condurre la vostra vita con serenità e nella consapevolezza che le istituzioni tutte, sanitarie, politiche e forze dell’ordine e le organizzazioni di volontariato, che ci supportano in questi momenti di emergenza, agiscono con competenza e professionalità.

E’ il momento della RESPONSABILITA’ verso noi stessi e verso gli altri, tutti siamo obbligati a seguire scrupolosamente le indicazioni e le prescrizioni delle autorità competenti. Auguro da parte mia e da parte di tutta la comunità di Gallicchio una pronta guarigione ai nostri concittadini, non facendo mai mancare loro conforto ed assistenza.





Il Sindaco Gaetano PANDOLFI