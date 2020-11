Comincenter e Consiglio Nazionale dei Giovani, partnership rinnovata. Evento online il 2 dicembre

Comincenter e il Consiglio Nazionale dei Giovani rinnovano la loro partnership e scelgono di continuare a garantire ai giovani lucani di avere spazi e occasioni in cui sentirsi ascoltati e dove intravedere un futuro ricco di opportunità. Cosa significherà diventare adulti nell’Italia post Covid-19 e quali sono le sfide che i Millennials devono affrontare? Il 2020 è stato un anno fortemente impattante per i giovani e giovanissimi. Anche per questo,la loro partnership e scelgono di continuare a garantire ai giovani lucani di avere spazi e occasioni in cui sentirsi ascoltati e dove intravedere un futuro ricco di opportunità.

Comincenter è l’anello di congiunzione tra formazione universitaria e mondo del lavoro, CNG è l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.

Insieme scegliamo di promuovere la cittadinanza attiva, sostenere le attività e le associazioni giovanili, incentivare la formazione extracurriculare sui temi delle soft skills e delle competenze trasversali e promuoviamo progetti e imprenditorialità giovanile.

In questo anno scegliamo di rinnovare e rafforzare questa rete e nell’ambito degli eventi online “Caffè Digitali”, che il Comincenter sta promuovendo da ottobre, promuoveremo un incontro proprio dedicato alle politiche giovanili.

Maria Cristina Pisani: “Siamo felici di aver rinnovato la partnership con il Comincenter per proseguire con la stessa sinergia di questi anni nell’impegno a favore del lavoro e dell’occupazione di qualità per i giovani italiani. Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha avviato, sin dalla sua nascita, numerose collaborazioni con realtà locali, nazionali e internazionali per favorire occasioni di incontro e iniziative per le giovani generazioni. A maggior ragione oggi, con la crisi socio-economica causata dalla pandemia, è necessario riflettere sul futuro post Covid-19 dei giovani che più di ogni altro stanno pagando il prezzo più alto in termini di occupazione. Per questo uno sguardo attento soprattutto verso il Sud e le difficoltà dei suoi giovani sono da sempre obiettivi prioritari del CNG”.

Antonio Candela: “ Un grande risultato: siamo orgogliosi di questo rinnovo e del cammino intrapreso ormai da qualche anno con il CNG ( già FNG) che rappresenta il punto di riferimento della voce dei giovani italiani nel panorama nazionale ed internazionale e che sta svolgendo uno straordinario lavoro sui temi legati ai giovani: costruzione di competenze, politiche del lavoro, occupazione, talento, innovazione. Da qui ripartiamo per continuare ad essere per molti giovani e per il CNG punto di riferimento al sud”.