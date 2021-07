Comedy Festival, il 17 Luglio a Tito si parte con Daniele Fabbri

Dalle ore 21 del 17 luglio il palco del Centro Cecilia di Tito ospiterà Daniele Fabbri con Fakeminismo, un monologo comico che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare alle donne.

“Cosa devono fare i maschi comuni nella vita di tutti i giorni?” Daniele Fabbri si interroga sapendo di non avere le risposte, perché il femminismo non può certo spiegarvelo lui che è maschio. Tutto ciò che può fare è dimostrare che si può ridere degli argomenti più seri senza affatto sminuirli, ma al contrario riconoscendo la loro importanza e condividendola con gli altri.

Daniele Fabbri, classe ’82, lavora da oltre 10 anni con la satira e la comicità in ogni sua forma. Oltre alle esperienze in televisione come attore, autore e comedian (NBC e NBC2, CCN con Saverio Raimondo, NEMICO PUBBLICO con Giorgio Montanini) e ai suoi monologhi di stand up comedy pura che presenta tra club e teatri di tutta Italia, ha scritto 25 spettacoli teatrali, è writing-partner dei monologhi di Giorgio Montanini, ha collaborato con la rivista ScaricaBile e Fuorilemura.Com, è autore in programmi radiofonici e televisivi (Rai, RadioRai, ComedyCentral); insieme a Stefano Antonucci ha scritto e pubblicato i fumetti “Gesù La Trilogia”, “V for Vangelo”, “Quando C’era LVI”, “Il Piccolo Fuhrer”, e il recente “Il Timido Anticristo” per Feltrinelli.

Con Daniele Fabbri si aprirà il Comedy Festival, rassegna di spettacoli comici in scena al Cecilia, centro per la creatività di Tito (PZ), organizzata dall’associazione culturale Lucania Stand Up con il sostegno del Comune di Tito e con la collaborazione di Altra Scena Managment, The Comedy Club, Stand up Comedy LIVE e Cecilia, centro per la creatività. Il Festival, inserito nel cartellone estivo della Città di Tito La bella stagione, porterà per la prima volta in Basilicata il genere della stand up comedy che grande successo riscuote a livello nazionale.

Il cartellone del Comedy Festival presenterà quattro spettacoli dal vivo con i sei esponenti principali della stand up comedy italiana. Dopo l’apertura del 17 luglio con Daniele Fabbri, si proseguirà il 31 luglio con Filippo Giardina, l’ 8 agosto con Luca Ravenna, Stefano Rapone e Daniele Tinti per concludersi il 21 agosto con Giorgio Montanini.

I biglietti per i singoli spettacoli sono acquistabili su linktr.ee/lucaniastandup, su thecomedyclub.it e tramite i canali social di Lucania Stand Up. Gli eventi avranno inizio alle 21, l’ingresso è consentito dalle 19.30 per permette l’accesso all’area aperitivo prima degli spettacoli.

Per informazioni: mail lucaniastandup@gmail.com – tel. 3285581837