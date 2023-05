Come sta cambiando il mondo dei videogame?

Correvano gli anni ’80 quando la Nintendo, una società giapponese specializzata della produzione di giocattoli e carte da gioco, immetteva sul mercato un gioco che di lì a poco avrebbe cambiato per sempre il mondo dell’intrattenimento. Quel gioco era Donkey Kong e tra i protagonisti c’era un certo Super Mario: il personaggio cui va attribuito il merito di aver reso i videogiochi un fenomeno di portata planetaria. Da quei giorni di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e in questi 40 anni il mondo dei videogame ha continuato ad aggiornarsi sino a raggiungere vette di realtà aumentata ed esperienze di gioco che solo qualche decennio fa erano inimmaginabili.

Dai primi Arcade alla PlayStation5

I primi giochi Arcade che vennero lanciati sul mercato si basavano su una grafica e una dinamica di gioco elementari che, però, per l’epoca sembravano avveniristiche. Con il passare degli anni e il progredire della tecnologia il livello si è sensibilmente alzato subito dopo l’uscita della PlayStation, la prima vera console che ha dato il via alla rivoluzione arrivata sino ai giorni nostri. Oggi anche la PlayStation viene considerata un nostalgico feticcio per collezionisti, ma gli appassionati di videogiochi sapranno sicuramente quanto fosse rivoluzionario il prodotto di Sony. Giungendo ai giorni nostri, i videogame hanno toccato delle vette incredibili anche grazie a console come la PlayStation5 che, per mezzo di visori appositi, consentono esperienze in Virtual Reality e permettono agli utenti di immergersi in un’altra dimensione e di vivere appieno la propria esperienza di gioco come mai accaduto in passato.

Come sta cambiando l’universo del gioco online

A evolvere in maniera significativa sotto la spinta propulsiva della rivoluzione digitale e tecnologica non sono stati solo i classici giochi per console o per PC, ma anche altri giochi online. Sono sempre di più gli sviluppatori e i game developer che si sono specializzati nella programmazione e creazione di giochi da casinò come le roulette e le slot machine. Questa tipologia di giochi disponibili sui portali online è curata nei minimi dettagli e offre agli utenti un’esperienza ludica a 360 gradi. In tal senso basti pensare che questi prodotti sono strutturati con grafiche in 3D alle quali viene associata una colonna sonora a tema che accompagna il giocatore durante la propria esperienza ludica, come fosse un videogame.

L’esplosione del fenomeno dei giochi per smartphone

L’AESVI, l’Associazione Italiana che si occupa del mondo dei videogiochi, nel 2022 ha pubblicato un studio per mezzo del quale è emerso che oggi, solo in Italia, sono circa 16 milioni gli utenti che si intrattengono mensilmente con un videogioco. Numeri significativi che fanno ancora più impressione se consideriamo che negli ultimi tre anni il mondo dei videogiochi in Italia ha visto crescere il proprio giro d’affari di quasi il 50%, raggiungendo la significativa cifra di 70 milioni di euro per i soli videogame made in Italy, compresa la nostra Regione. Gran parte del merito di questo successo è sicuramente attribuibile all’esplosione dei giochi in formato digitale, ovvero di tutti quei giochi per il cui corretto funzionamento non è più richiesto un disco fisico. Il passaggio dal fisico al digitale ha poi contribuito all’affermazione di un altro fenomeno che ha rivoluzionato il mondo del gaming: stiamo parlando dei giochi per smartphone, ovvero di tutti quei titoli che oggi sono disponibili anche sui device mobili che utilizziamo tutti i giorni. Il successo dei giochi per smartphone è stato tale che sempre più aziende attive nel campo della tecnologia si sono adoperate per il rilascio di titoli per device mobili e che, addirittura, le aziende produttrici di cellulari hanno rilasciato degli smartphone pensati appositamente per il gaming.

L’esempio più chiaro in tal senso ci viene fornito dall’azienda ASUS che con il suo Rog Phone 7 Ultimate ha deciso di dedicare uno smartphone a tutti coloro i quali utilizzano i device mobili per giocare anche in maniera professionistica: siamo davanti, come evidente, a una rivoluzione.