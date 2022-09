Come scommettere su BetWinner bookmaker

Il bookmaker BetWinner è un popolare sito di gioco d’azzardo internazionale che offre scommesse sportive e servizi di casinò dal 2018. L’azienda è piuttosto giovane, perché ha aperto in tempi relativamente recenti. Tuttavia, questa caratteristica non ha impedito al bookmaker di svilupparsi rapidamente e guadagnare popolarità. BetWinner è oggi considerato uno dei bookmaker più popolari che offre ai clienti servizi di qualità che si prendono cura della loro protezione, comfort e sicurezza.

Non ci sono dubbi sulla sicurezza del bookmaker BetWinner. L’istituto di gioco d’azzardo è autorizzato da uno dei regolatori più affidabili e rispettati al mondo: Curacao. Pertanto, puoi essere sicuro che il sito ha superato un controllo approfondito, tutte le sottigliezze e i dettagli del suo lavoro sono stati studiati. E dopo che non sono state riscontrate violazioni dei requisiti e standard internazionali, la commissione ha concesso la sua licenza. Pertanto, la registrazione al bookmaker BetWinner non solo aprirà molte opportunità agli appassionati di scommesse sportive, ma ti consentirà anche di collaborare con uno dei migliori siti di scommesse sportive al mondo. Vale la pena notare che, nonostante l’esistenza di una licenza, l’organismo della commissione controlla regolarmente il lavoro del bookmaker BetWinner, il che consente agli scommettitori di essere sicuri che anche oggi i servizi non siano stati in qualche modo modificati a favore del bookmaker.

Caratteristiche della registrazione sul sito web del bookmaker

Chiunque può creare un account sul sito web del bookmaker BetWinner. Questa procedura aprirà un nuovo mondo di possibilità e possibilità per l’utente. Solo i clienti registrati possono utilizzare il pacchetto completo di servizi e offerte del sito di scommesse sportive BetWinner. Pertanto, se vuoi scommettere su eventi sportivi con quote elevate, ricevere regolarmente bonus interessanti e non preoccuparti del rapido ritiro dei premi ricevuti, allora creare un account è la prima cosa di cui preoccuparsi.

La registrazione nel bookmaker di BetWinner è abbastanza semplice e veloce. I giocatori sono invitati a compilare un breve questionario per i nuovi utenti, in cui devono fornire i seguenti dati personali e di contatto:

Nome utente;

Data di nascita;

Paese di residenza;

Valuta dell’account;

Indirizzo e-mail;

Numero di telefono;

Password dell’account.

Importante! I dati personali devono essere forniti conformemente alla realtà. Se l’utente inserisce un nome o un cognome errati, l’account verrà bloccato durante la verifica dell’identità a causa di violazioni delle regole del bookmaker.

Procedura di registrazione su BetWinner

Il processo stesso di creazione di un account sul sito web di BetWinner è semplice e l’utente dovrà dedicare non più di cinque minuti, dopodiché potrà accedere al proprio account personale, reintegrare il saldo del gioco e iniziare a scommettere su quelli eventi sportivi che lo attraggono di più.

La procedura di registrazione al sito del bookmaker è la seguente:

Andiamo sul sito ufficiale del bookmaker BetWinner. Nell’angolo in alto a destra, fai clic sul pulsante “Registrati”. Nella finestra che appare, compila i campi vuoti del questionario del nuovo partecipante. Leggiamo le regole di adesione e le accettiamo. Fare clic sul pulsante “Completa registrazione”.

Dopo questi semplici passaggi, un nuovo visitatore può aggiornare la pagina del bookmaker, quindi fare clic sul pulsante “Accedi” e inserire login e password per il nuovo account creato.

Come puoi vedere, la procedura è davvero molto semplice. Pertanto, ogni visitatore sarà in grado di far fronte a tale compito, anche se non ha mai eseguito tali azioni prima.

Verifica dell’account

Tutti i nuovi utenti, dopo la registrazione, devono superare la verifica dell’account. A volte può essere indicato come verifica dell’identità. Questa fase è molto importante, perché senza di essa l’utente non sarà in grado di effettuare transazioni finanziarie in futuro per prelevare i fondi vinti.

La verifica può essere effettuata sia immediatamente dopo la creazione di un account, sia prima del primo prelievo delle vincite. Tuttavia, gli esperti consigliano di verificare immediatamente il tuo account personale, così in seguito potrai essere sicuro che l’iscrizione al portale è legale e in futuro non ci saranno problemi poco prima dell’uscita, quando ci sono già determinati fondi sul saldo di gioco.

Cosa fornisce la verifica dell’account?

La verifica è vantaggiosa sia per il bookmaker BetWinner che per i suoi utenti. Il sito di scommesse sportive controlla quindi:

Conformità del cliente all’età minima consentita.

Fornire dati corretti e la realtà dell’identità dell’utente.

L’assenza di account precedentemente creati da questo meglio sul sito web del bookmaker.

La verifica per un bookmaker è una sorta di verifica di un nuovo utente per la realtà e il rispetto dei termini di adesione.

Tuttavia, sarà anche utile per il giocatore verificare il proprio account personale. Dopotutto, con l’aiuto di tale procedura, fornisce al suo account una protezione aggiuntiva contro l’hacking e la visita di terzi.

Procedura di verifica: caratteristiche dell’esecuzione

Il processo di verifica dell’identità sul sito web del bookmaker BetWinner è molto semplice e si presenta così:

Un nuovo cliente invia scansioni o foto di documenti d’identità agli specialisti del sito. I dipendenti dell’ufficio del bookmaker verificano i dati del questionario che è stato compilato in fase di registrazione con quelli indicati nel documento fornito. Sulla base della verifica, un nuovo registrato riceve meglio una notifica dei risultati della verifica.

Se durante la verifica della realtà dei dati del cliente e del rispetto dell’età minima consentita per la registrazione non sono stati rilevati errori e inesattezze, l’utente riceverà una risposta positiva dai dipendenti del bookmaker. Di norma, l’utente viene a conoscenza dei risultati della verifica entro 24 ore dall’invio dei documenti.

Bonus BetWinner per nuovi clienti

Dopo la registrazione, i nuovi utenti possono richiedere in sicurezza un bonus di benvenuto dal bookmaker BetWinner. L’essenza della promozione di benvenuto è che quando si ripristina il saldo del gioco, il 100% dell’importo del deposito verrà accreditato sul conto bonus del cliente. Allo stesso tempo, c’è un importo massimo d’incoraggiamento: è di 100 euro o equivalente a questo importo in un’altra valuta.

Non è difficile ottenere un bonus di benvenuto dal bookmaker di BetWinner. Tutto ciò che un nuovo utente deve fare è:

Apri il sito ufficiale di BetWinner. Registra un account. Organizzare completamente un account personale, indicando in esso informazioni personali e di contatto affidabili. Ricarica il saldo di gioco per un importo di almeno uno euro.

Dopodiché, la promozione di BetWinner verrà automaticamente accreditata al nuovo utente. Tuttavia, non può essere ritirato immediatamente. Devi prima soddisfare tutte le condizioni assegnate alla promozione di benvenuto. Le condizioni che vengono poste per il bonus di benvenuto includono:

Bonus scommesse cinque volte.

Per le scommesse possono essere utilizzati solo di almeno tre eventi.

Il coefficiente di ogni evento deve essere almeno 1,40.

Se il migliore soddisfa tutte le condizioni e riceve premi in base alle scommesse sul bonus di benvenuto, le vincite possono essere ritirate.

FAQ

Che cos’è la registrazione nel bookmaker di BetWinner?

Il concetto di registrazione nel bookmaker BetWinner, come in altri siti di scommesse sportive, significa la creazione di un conto per i nuovi clienti e l’apertura di un conto di gioco. Ciò consentirà allo scommettitore di effettuare transazioni finanziarie in futuro, scommettere sugli sport e utilizzare altri servizi del bookmaker.

Chi può creare un account sul sito di scommesse?

Tutti i visitatori adulti possono avviare un rapporto di adesione, che viene effettuato registrandosi sul sito Web ufficiale di BetWinner o utilizzando l’applicazione mobile. I minori di 18 anni non possono creare un account sul sito.

Perché devo registrarmi con il bookmaker BetWinner?

È grazie alla registrazione che i nuovi utenti accedono a un pacchetto completo di servizi e offerte. Tali scommettitori ricevono un conto di gioco, possono effettuare depositi, ricevere bonus, scommettere sugli sport, prelevare vincite e molto altro.

Che cos’è la verifica?

La verifica è una procedura mediante la quale i dipendenti dell’ufficio del bookmaker verificano la realtà dell’identità di un nuovo utente, la veridicità dei dati forniti, il rispetto dell’età minima e l’assenza di altre registrazioni.

