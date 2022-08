Come riconoscere i migliori siti di scommesse: sicurezza e qualità

In Italia grande crescita dei top bookmaker. Vediamo quali sono le caratteristiche che sono più amate dagli appassionati di scommesse che, nel nostro Paese, sono tantissimi.

L’Italia è uno dei paesi nel mondo in cui le scommesse funzionano sempre. Parliamo di un giro di miliardi di euro ogni anno e di grande crescita di tutto quello che è il settore online. L’operatore di scommesse moderno, infatti, ha dato, e dà, grande credito alle piattaforme che funzionano molto bene, sono performanti e di grande qualità. I migliori siti di scommesse, quelli dei top bookmaker, sono quelli legali e sicuri. Ma, soprattutto, ognuno di quei siti ha grande qualità e una varietà di mercati che permette scommesse tutte differenti e molto accattivanti. Dimentichiamoci, dunque, le scommesse tradizionali per dare spazio alle scommesse live, alle scommesse speciali e sport minori che hanno sempre più spazio e pronostici su cui puntare.

La sicurezza è uno dei punti fondamentali per tutti coloro che si sono approcciati in passato e che ora si approcciano al betting online. Per anni, infatti, ci sono stati grandi dubbi sulla possibilità di poter essere vittime di frodi o di furti di identità. Tanto è stato fatto per questo tipo di problema e software dedicati hanno modificato le paure degli italiani rendendo il tutto molto più gestibile. Protocolli SSL (che sono usati un po’ in tutti i siti di azzardo) servono a criptare i dati sensibili e bancari, secretando quelli che sono i messaggi tra mittente e destinatario. Questo approccio molto digitale e l’egida dell’Agenzia Dogane e Monopoli, hanno reso la registrazione al sito molto più semplice e molto più serena.

Il numero di licenza unico come un codice fiscale dei migliori siti scommesse

Il numero di licenza è uno degli strumenti più semplici da verificare per comprendere se ci stiamo registrando su un sito legale o meno. Come abbiamo visto una delle paure più grandi degli scommettitori non esperti (soprattutto quelli che si sono approcciati al digitale durante il lockdown) è stato quello di trovarsi in un sito non garantito in cui soldi e dati personali sarebbero stati a rischio. Per questa ragione è sempre bene controllare, tramite questo elenco, quelli che sono i concessionari del gioco a distanza nel nostro Paese. Verifica che a noi toglie pochissimi minuti ma tantissimi dubbi.

Un altro consiglio è, sempre e comunque, affidarsi all’assistenza clienti del sito su cui vogliamo registrarci. Questo ci permette di avere un contatto diretto con l’operatore che, se è uno tra i migliori, avrà certamente una chat live h24, un numero a cui chiamare e una mail a cui poter inviare le proprie domande con risposta immediata. Questo permette di creare un legame tra utente e sito che, se continuativo nel tempo, permette una fidelizzazione dell’utente che non fa altro che fare bene all’operatore e alla piattaforma. Ogni attenzione, infatti, non è mai a vuoto ma sempre ricompensata.

La qualità del software cambia ogni tipo di prospettiva dello scommettitore

Ogni scommettitore si è trovato a giocare, almeno una volta nella vita, in una agenzia fisica. E, probabilmente, per lungo tempo ha pensato che quella fosse la soluzione più comoda. Nel momento della pandemia, avvicinatosi ai portali online, si è trovato, certamente, sorpreso. La qualità del software che è stato usato, e ancora oggi si usa, è incredibile. La grafica così come la fruibilità del sito è importante per un’esperienza utente che funzioni. E la velocità, così che non si perda tempo per puntare su una partita, è un altro punto a favore del betting digitale rispetto all’agenzia fisica.

Una scommessa fatta da casa, o ovunque ci si trovi, veloce, varia, con tanti sport minori, con tante quote differenti, con bonus e promozioni da accaparrarsi, questo è quello che ha fatto pendere l’ago della bilancia verso l’online. Questa crescita, poi, non è destinata a fermarsi ma a inglobare sempre più scommettitori nel futuro prossimo. Le app, comunque, così i mobile device, faranno ancora di più la differenza permettendo scommesse in qualsiasi parte ci si trovi e a qualunque ora per un’interazione sempre più continua e sempre più semplice per tutti. Chi siamo noi, dunque, per frenare il futuro? Nessuno e sfrutteremo la tecnologia sempre più.