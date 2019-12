Come cambia la flat tax 2020: abolizione super forfetario, ritorno limite spese per personale e lavoro accessorio e premi per chi usa fattura elettronica





di Lucia Izzo – Resta anche nel 2020, ma cambia in parte volto, la c.d. flat tax, ovvero la tassa “piatta” ad aliquota unica (al 5% per le startup e al 15% per i redditi sotto i 65.000 euro) nata per ridurre l’evasione fiscale. È l’effetto di alcune modifiche operate al regime forfetario dai commi 691 e 692 della manovra di Bilancio 2020.

Il nuovo regime forfetario in Italia Abolito il regime super forfetario Torna il limite spese per personale e lavoro accessorio Esclusione redditi lavoro dipendente eccedenti 30mila euro Regime premiale per fatture elettroniche Reddito assoggetto a regime forfetario

Il nuovo regime forfetario in Italia

In Italia, la legge di stabilità 2015 (L n. 190/2014) ha istituito per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, applicabile dal 1° gennaio 2015 e successivamente oggetto di diversi interventi di modifica.

In sintesi, il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione.

Abolito il regime super forfetario