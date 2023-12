Chi può attivare la Carta ‘Dedicata a te’ da oggi e come ottenere i 460 euro per spesa e benzina

Da oggi, 15 dicembre 2023, tutte le famiglie che erano già beneficiarie della Carta acquisti spesa ‘Dedicata a te’ ma non erano riuscite ad attivarla in tempo potranno farlo. Infatti, per il bonus una tantum da 38,250 euro il governo Meloni aveva stabilito una deadline: effettuare almeno un pagamento entro il 15 settembre 2023, altrimenti si perde il beneficio. È risultato, però, che su 1,3 milioni di famiglie beneficiarie circa 100mila non sono riuscite a usare la carta entro quella data, spesso per dei ritardi organizzativi.

Così, da oggi parte una nuova ‘tornata’ di attivazioni. I Comuni contatteranno le famiglie interessate, che potranno recarsi alle Poste per attivare la card. Riceveranno complessivamente 460 euro, dati dalla somma del bonus spesa e dal nuovo bonus benzina. Chi invece ha già attivato la carta negli scorsi mesi, in questi giorni dovrebbe ricevere i 77,20 euro di bonus benzina, da spendere entro il 15 marzo 2024. L’anno prossimo, con i fondi stanziati dal governo, dovrebbero arrivare altri 460 euro a famiglia, ma le tempistiche saranno piuttosto lunghe.

Chi può ottenere la carta acquisti spesa: i requisiti Isee

Si ricorda che i requisiti per la carta Dedicata a te sono stringenti: la soglia Isee è fissata a 15mila euro. In più, non possono ricevere la card tutte le famiglie in cui un componente riceve già un’altra forma pubblica di sostegno al reddito, che si tratti di Reddito di cittadinanza, Naspi, cassa integrazione o altro. In ogni caso, non bisogna fare domanda per riceverla: la selezione dei beneficiari viene effettuata dall’Inps e dai Comuni, e sono questi ultimi a contattare le famiglie selezionate.

Cosa deve fare chi non l’ha ancora attivata

Le famiglie interessate saranno contattate direttamente dal proprio Comune, e potranno ritirare la carta alle Poste. Qui sarà formalmente attivata, e potrà subito essere utilizzata per effettuare acquisti. L’importo caricato sulla card dovrebbe essere di circa 460 euro a famiglia: oltre ai 382,50 euro già previsti, infatti, si aggiungeranno 77,20 euro di bonus benzina. Il primo pagamento andrà effettuato obbligatoriamente entro il 31 gennaio 2024.

Come funziona il bonus benzina per gli utenti della card

A partire da oggi, 15 dicembre 2023, verrà anche erogato il nuovo bonus benzina per i beneficiari della carta. Consisterà in 77,20 euro che si possono usare sia per acquisti al distributore, sia per acquistare abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici. Ma è possibile anche spenderli per fare la spesa, come con gli altri fondi. Non è ancora chiaro se ci sarà un meccanismo per assicurarsi che, ai distributori, si usino solo quei 77,20 euro e non il resto dell’importo eventualmente caricato sulla card. Ciò che è più sicuro, invece, almeno stando agli annunci del minitero dell’Agricoltura, è che dal 2024 dovrebbero trovarsi degli sconti presso alcuni distributori per i beneficiari della carta acquisti, con una riduzione del prezzo potenzialmente fino al 15%.

Il bonus benzina sarà spendibile fino al 15 marzo 2024. Per l’anno prossimo, poi, il governo Meloni ha stanziato altri 600 milioni di euro da dividere tra tutti i beneficiari. Anche se non si conoscono ancora le modalità e le tempistiche per la distribuzione di questi soldi (si attende un decreto attuativo l’anno prossimo), dovrebbe trattarsi di altri 460 euro circa a famiglia.

