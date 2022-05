Cinema: da Matera nuovi talenti nella post-produzione

E’ positivo il bilancio dei workshop dedicati alla post produzione cinematografica organizzati a Matera da D-HUB Studios – i Sassi d’oro. Nella Città dei Sassi, per due settimane sono stati numerosi i giovani che hanno preso parte ai percorsi finalizzati alla formazione di nuovi talenti. Dieci giornate di workshop che, con l’ausilio delle tecnologie più avanzate, hanno affrontato le tematiche relative alle audiodescrizioni, alle traduzioni ed all’adattamento ed infine al doppiaggio. Ad inorgoglire la D-hub Studios la presenza massiccia di giovani donne ai corsi, coronamento di una filosofia aziendale improntata sulla valorizzazione dei mestieri STEM “Le ragazze che si sono iscritte ai workshop sono state tantissime, un rapporto di 8 a 2 con gli uomini, abbiamo avuto quasi un problema di quote rose al contrario- spiega Lidia Cudemo della D-hub Studios- per noi accoglierle è stato un privilegio, il segno che la nostra volontà di puntare sull’inclusione sulla specializzazione delle donne verso mansioni ritenute appannaggio maschile ha funzionato”. E proprio l’iscrizione delle giovani ai workshop è stata incentivata sin dall’inizio. “ Nel settore cinematografico e della post produzione le donne sono spesso relegate in lavori di tipo organizzativo, con questi corsi proviamo a sovvertire questo assunto- continua la Cudemo- ma il nostro è più in generale, un percorso inclusivo a tutto tondo; D-hub Studios vuole formare una diversità di voci e talenti a sostegno della diversità e dell’inclusione, è un’esigenza, siamo consapevoli che ci vorrà del tempo ma siamo soddisfatti di quanto fatto finora e ci impegneremo ancora per il prossimo futuro” . L’appuntamento, con i workshop materani è così rimandato al prossimo anno, nel frattempo la D-hub Studios è già al lavoro per preparare la prossima edizione del premio “ i Sassi d’oro”. “In autunno torneremo a Matera per questo appuntamento divenuto ormai un istituzione- conclude la Cudemo – e per l’occasione porteremo in città grandi star del cinema”.