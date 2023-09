Chiusura SS 18: l’appello degli operatori turistici

Non si è fatta attendere a Maratea la reazione degli albergatori dopo l’ennesima chiusura annunciata da Anas della Statale 18 per i danni al sistema di monitoraggio geotecnico dovuti al maltempo.

Il Consorzio turistico, con un intervento del presidente Biagio Salerno, rinnova la richiesta al governatore Vito Bardi di convocare una conferenza di servizi per affrontare i temi della viabilità e chiede anche sostegni per le imprese del settore danneggiate.

Tra una settimana la SS 18 aperta a metà luglio (dopo la frana del 22 novembre dell’anno scorso) verrà chiusa come da programma, ma, a sentire il Consorzio turistico, non ci sono ancora notizie certe da Anas sui lavori in programma per risolvere la situazione in via definitiva.

L’auspicio del Consorzio è che i lavori sulla Sp3 Trecchina-Maratea, cominciati sabato, si concludano come previsto entro fine settembre.