Chi vincerà le elezioni? I bookmaker scommettono su Meloni

ROMA – Fratelli d’Italia primo partito e Giorgia Meloni prossima premier: a poche settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, il centrodestra è avanti nei sondaggi e, secondo Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, Fratelli d’Italia sarà il partito che conquisterà più voti (una possibilità data a 2,50, davanti al Pd a 2,80). In crescita, come rileva Agipronews, gli alleati, con la Lega a 6,60 e Forza Italia a 10 volte la scommessa, mentre il Movimento 5 Stelle insegue a 12 e il terzo polo formato da Azione e Italia Viva vale 16. Rispetto a poche settimane fa, oscilla la quota per la premiership di Giorgia Meloni, che sale da 2,10 a 2,50, seguita da Enrico Letta, che passa da 2,30 a 3 volte la posta. L’ipotesi che nessuna coalizione abbia i numeri per governare spinge i bookmaker a proporre un nuovo mandato per Mario Draghi, ’candidato’ a Palazzo Chigi dal terzo polo e offerto a quota 4, davanti al coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a 6 e al leghista Giancarlo Giorgetti, a 7 (Matteo Salvini è lontano a 30). Doppia cifra per il leader di Azione, Carlo Calenda, che si gioca a 10 davanti al presidente del M5S, Giuseppe Conte, a 15. Più difficile che a Palazzo Chigi vada Silvio Berlusconi, a 50 volte la posta, ultimo il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, a 100.

MSC/Agipro