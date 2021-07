Chi è Gazzelle? L’esponente dell’indie pop italiano con origini di Marsico Nuovo

Di origini lucane, i genitori sono di Marsico Nuovo, Gazzelle è nato e cresciuto a Roma, nel rione Prati. Inizia a suonare a livello amatoriale all’età di 22 anni in alcuni locali della capitale usando il proprio nome. É soltanto a partire dal 2016 che utilizza lo pseudonimo di Gazzelle, mostrando una personalità introversa e malinconica. Gazzelle è il primo esponente dell’indie pop italiano, tratta tematiche come amore, solitudine, uso di droghe, alcolismo e depressione, usando spesso basi melodiche e articolate, come perfetta antitesi dei delicati e importanti temi trattati.

L’articolo prosegue qui