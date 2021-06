CHEESETREK – Il Cammino del Canestrato, domenica 20 giugno 2021

Quale stagione è più fausta per aprire alla libertà, pura essenza del camminare per di più su un sentiero antico e spettacolare, se non l’estate scegliendo il nascere del periodo più luminoso e accogliente dell’anno?

Gli organizzatori della seconda edizione del “CHEESETREK – Il Cammino del Canestrato”, l’Associazione Turismo Moliterno, la Società Cooperativa Castrum 2019, la Pro Loco Campus Moliterno e la Pro Loco di Castelsaraceno, hanno scelto una data simbolo, domenica 20 giugno 2021, per percorrere la via sterrata che collega i lembi più orientali del territorio di Moliterno al paese di Castelsaraceno, lungo un tracciato dove pellegrini, commercianti e contadini si incrociavano ai passi di Tempa Pagliera alla fontana del Sambuco, al casino Padula ritrovo di pastori narranti, accompagnati sempre dalla sagoma rotante ed inconfondibile di Sirino laggiù verso occidente e tenendo affianco, come nume protettore, Raparo, in tutta la sua interezza fino all’apparizione della piramide poderosa di Alpi che preannunciava, alla contrada Falapato, che era prossimo l’arrivo.

Dunque, trekking, per amanti della natura e di paesaggi di cresta mozzafiato con in più la consapevolezza di solcare un tratto bellissimo del Sentiero Italia: e il formaggio? Il fil rouge è lui, il “Canestrato di Moliterno” I.G.P. che trae la sua sostanza dall’attività millenaria dei pastori che con le greggi transitavano sul cammino, sui pascoli di erbe saporite ed aromatiche. Il meritato premio del traguardo sarà la degustazione del prezioso formaggio, offerto dal Consorzio di Tutela del Canestrato di Moliterno IGP presso il Museo della Pastorizia di Castelsaraceno. Il rientro al punto di partenza sarà assicurato con bus navetta.

Per l’ospite amante del fare lento che vorrà soggiornare a Moliterno e trovarsi fresco alla partenza del Cheesetrek è riservato un programma speciale già dal pomeriggio di sabato 19 giugno dove il soggiorno si tinge di arte con la proposta del MAM (Musei Aiello Moliterno) di apertura e visita gratuita di due dei musei del circuito museale, a partire dalle ore 17,00. Un’immersione piacevole e inaspettata nel Borgo medievale dove sarà possibile entrare in un Palazzo e rientrare in una casa tipica moliternese, in un gioco a sorpresa di quadri ed oggetti preziosi.

Per informazioni e prenotazione: Turismo Moliterno 3270522660; Pro Loco Campus Moliterno 3395725077; Pro Loco Castelsaraceno 3403908828; Castrum 2019 Società Cooperativa 3923579934.