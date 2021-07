Casting di Blu Video per nuovo film di Rocco Papaleo: scopri come partecipare

La società Blu Video cerca figurazioni per il nuovo film di Rocco Papaleo. Sono richieste partecipazioni di cittadini lucani, preferibilmente di Lauria, Lagonegro, Maratea e paesi limitrofi.

Si cercano anche minori residenti in Basilicata di età compresa tra 8 e 13 anni che abbiano avuto esperienze cinematografiche oppure che mostrino una spiccata predisposizione a sostenere un provino su parte.

Per informazioni inviare un messaggio Whatsapp al numero 379.1335319 e seguire le modalità sotto riparte

OPEN CASTING MINORI

piccoli ruoli per film “Scordato” regia di Rocco Papaleo

La selezione è aperta a tutti i minori residenti in Basilicata di età compresa compresa tra gli 8 e i 13 anni (maschietti), tra i 9 e 11 anni (femminucce).

Si cercano in particolare minori che abbiano avuto già esperienza cinematografica oppure che abbiano una spiccata predisposizione per sostenere un provino su parte .

PECULIARITA’ ricercate

maschietti : occhi verdi

femminucce: colori mediterranei

I CASTING SARANNO ESCLUSIVAMENTE ON LINE

INVIARE VIDEO E FOTO E I DATI RICHIESTI AL SEGUENTE

NUMERO WHATSAPP 379 1335319

ISTRUZIONI PER IL VIDEO

Il video deve contenere una presentazione personale del minore (nome,cognome, età, altezza e il racconto breve di una esperienza felice, max 30 secondi) deve essere verticale, a mezzo busto .

ISTRUZIONI PER FOTO

Le foto devono essere soltanto due: una mezzo busto e una figura intera, con un cartello tra le mani in cui è scritto nome e cognome del bambino, età e provenienza e numero di telefono di un genitore (vedi esempio). Le foto devono essere in verticale naturali e senza filtri.

Riferimenti Geo Coretti Blu Video Casting Director e Lia Trivisani Blu Video Casting Coordinator

OPEN CASTING ADULTI

per film “Scordato” regia di Rocco Papaleo

Il CASTING è aperto a tutte le persone interessate della BASILICATA e preferibilmente residenti nelle zone di :

Lauria – Lagonegro – Maratea e paesi limitrofi .

I CASTING saranno esclusivamente ON LINE.

Modalità e requisiti per CANDIDARSI

avere età compresa tra i 18 e i 75 anni.

INVIARE I PROPRI DATI E LE FOTO RICHIESTE AL SEGUENTE

NUMERO WHATSAPP 379 1335319

ISTRUZIONI PER LE FOTO RICHIESTE .

1) Le foto devono essere soltanto due : un mezzo busto e una figura intera, con nome e numero di telefono, età e provenienza (vedi esempio).

2) Le foto devono essere naturali senza filtri con luce frontale , mai dietro le spalle in modo che il corpo e il volto siano ben illuminati .

3) Le foto devono essere scattate in verticale .

ISTRUZIONI PER I DOCUMENTI RICHIESTI.

1) Inviare foto carta di identità e codice fiscale (avanti e dietro )

2)Fotografare il foglio rilasciato dalla banca o dalle poste in cui sono scritti il nome del proprietario del conto e il codice Iban .

3) Nel messaggio specificare le seguenti informazioni: nome e cognome, età, altezza, taglia, numero scarpe, indirizzo mail e città o paese di provenienza.

Riferimenti Geo Coretti Blu Video Casting Director e Lia Trivisani Blu Video Casting Coordinato