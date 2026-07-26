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Petrolio in Val d'Agri e Valle del Sauro

Caro carburanti, Basilicata maglia nera

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È la Basilicata la regione dove il caro carburanti pesa di più. Secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, nel 2026 l’aumento della spesa per benzina e diesel raggiungerà il 21,6%. Il dato più alto d’Italia: 118 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno.

Un’impennata che arriva in un contesto segnato dalla crisi energetica, a cinque mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo Persico. Se i prezzi resteranno quelli attuali fino alla fine dell’anno, il conto complessivo per famiglie e imprese italiane sfiorerà i 29 miliardi di euro tra carburanti, elettricità e gas.

A incidere maggiormente sarà proprio il costo dei rifornimenti. A livello nazionale la spesa aggiuntiva per benzina e diesel è stimata in 13,6 miliardi di euro, oltre il 20% in più rispetto al 2025.

I numeri della Basilicata assumono un peso ancora maggiore in una regione dove l’auto è spesso l’unica alternativa per gli spostamenti e il trasporto su gomma sostiene gran parte dell’economia. Il rincaro dei carburanti si traduce così in costi più elevati per famiglie e imprese, in un territorio dove la mobilità su strada resta una necessità.

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