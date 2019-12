“Canestrato diVino”, il 28 e 29 dicembre a Moliterno

Send an email





Nel ricco calendario natalizio di Moliterno, in programma due giornate speciali nel suggestivo scenario nella Sede della Proloco Campus Moliterno in Piazza A. De Biase. Sarà una ottima occasione per degustare alcune tra le migliori etichette di vini Lucani, accompagnati da musica dal vivo, e soprattutto dall’immancabile Canestrato di Moliterno.

Canestrato diVino

28-29 dicembre

28 dicembre – ore 20.30

29 dicembre – ore 10.00 e ore 20.30

(due singoli appuntamenti)