Campionato Italiano di Trail Corto tra i sentieri del Parco Nazionale del Pollino

Procede senza sosta la macchina organizzativa per il primo Campionato Italiano Fidal Trail Corto tra i sentieri del Parco Nazionale del Pollino, in programma domenica 21 maggio.

La Fidal Nazionale e il Comitato Regionale, hanno affidato alla CorrerePollino il compito di organizzare questo importante appuntamento, figlio dell’esperienza pluridecennale del Trofeo dei Briganti del Pollino, che ha mosso i primi passi più di 15 anni fa.

Gli organizzatori stanno lavorando senza sosta da settimane per rendere l’evento impeccabile da un punto di vista agonistico e ricettivo.

A poche settimane dall’apertura delle iscrizioni (c’è tempo fino al 15 maggio) sono già oltre 50 le società che invaderanno pacificamente con i loro atleti San Severino Lucano e il suggestivo scenario dell’alta quota del Pollino.

E, a proposito di numeri, sono già oltre 50 le strutture ricettive convenzionate presenti in molti comuni dell’area e pronte ad ospitare atleti e accompagnatori. Saranno messe a disposizione anche delle navette per raggiungere San Severino Lucane a partire dalla giornata di venerdi 19 maggio (con ritorno nel pomeriggio di domenica 21).

La gara è riservata agli atleti delle categorie Juniores , Promesse , Seniores , Senior/ Master e RunCard. Sarà campionato italiano Fidal individuale e di società assoluto e master, per la classifica di Società per concorrere al titolo si sommeranno fino ad un massimo di 4 punteggi maschili e un massimo di 3 femminili, facendo riferimento alla rispettiva classifica generale assoluta

Gli atleti percorreranno una distanza di 30 chilometri per il percorso lungo e 13 per il percorso corto, partendo proprio dal centro di San Severino Lucano e saliranno per circa 890 metri percorrendo i vicoli del paese, prima di inoltrarsi nei boschi fino a raggiungere quota massima di 1550 msl.

Il tempo massimo concesso per percorrere i due percorsi sono rispettivamente di 4.15 e 3 ore.

Sarà prevista lungo tutto il percorso assistenza grazie al supporto della Croce Rossa sez. Chiaromonte, della Polizia Municipale, del Soccorso Alpino Basilicata, di volontari in Mountain Bike, della Protezione Civile Pro Loco e di altre Associazioni di volontariato.

Numeri imponenti, dunque, che confermano quanto le attività sportive agonistiche possano essere grande motore di sviluppo anche in campo turistico.

Quello che l’ASD CorrerePollino ha fatto in tutti questi anni e che, con la grande occasione del 21 maggio, sarà possibile fare con una lente di ingrandimento ancora più vasta.